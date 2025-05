La settimana più lunga, quella che precede la semifinale di andata del 21 maggio contro la vincente di Catanzaro-Cesena (in campo domani alle 17.15), è vissuta dagli Aquilotti nella consapevolezza delle proprie potenzialità. Il neo patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano torneranno in Italia la prossima settimana. La nuova proprietà ha sottoscritto, in fase di due-diligence, il premio promozione di oltre un milione di euro, a suo tempo stabilito dai Platek e poi ripreso da FC32. Il tutto a confermare la ferma volontà della neo proprietà di riportare lo Spezia nella massima serie. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, D’Angelo ha fatto la conta dei disponibili: assenti sicuri, in chiave playoff, Sarr, Degli Innocenti, Soleri, Bertola, dovrebbe tornare arruolato, almeno per il match di ritorno della semifinale, Salvatore Esposito. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

Verso la semifinale. Aurelio e Bandinelli stringono i denti. Fiducia su Lapadula