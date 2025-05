Verona Sogliano | La salvezza per noi sarebbe un sogno qualcuno l’ha dimenticato Futuro? Con la nuova proprietà la situazione è questa

In un momento cruciale per la stagione, Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, condivide le sue riflessioni sulla lotta salvezza della squadra gialloblù. La nuova proprietà porta speranza, ma la situazione è delicata. Sogliano si esprime in conferenza stampa per ribadire l’importanza di mantenere viva la possibilità di raggiungere un sogno, che non va dimenticato.

Le parole di Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, sul momento della squadra gialloblù nella lotta salvezza. Tutti i dettagli Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa del momento del Verona, impegnato nella lotta salvezza. PERCHE’ QUESTA CONFERENZA – «E’ tanto che non parlo, volevo aspettare un paio di settimane per approfondire diverse cose e fare una conferenza . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona, Sogliano: «La salvezza per noi sarebbe un sogno, qualcuno l’ha dimenticato. Futuro? Con la nuova proprietà la situazione è questa»

Approfondimenti da altre fonti

HELLAS VERONA - Sogliano: "Salvezza ancora da raggiungere, per noi sarebbe un sogno”

Lo riporta napolimagazine.com: L’Hellas Verona vuole conquistare la salvezza in Serie A. A pochi giorni dalla sfida – decisiva – contro il Como, il direttore sportivo Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa. Il DS ha fatto il ...

Sogliano alza la voce: "Salvezza? Abbiamo smesso di definirlo sogno"

Riporta corrieredellosport.it: Tutte le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal direttore sportivo dell'Hellas Verona, a due giorni dalla sfida con il Como ...

Hellas Verona, Sogliano tra presente e futuro: che succede ora?

Segnala calciostyle.it: Visualizzazioni: 25 L‘Hellas Verona spera di concludere positivamente ancora una volta la stagione ma a livello societario si prospettano dei cambiamenti. Ecco i dettagli. I gialloblu non sono ancora ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diretta tv Trieste-Verona, importantissima sfida per la salvezza in Serie A1 di basket

Trieste e Verona si affrontano in una partita importante e decisiva per la salvezza in Serie A1 di basket.