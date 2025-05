Verona-Como | formazioni dove vederla in tv e streaming

Verona-Como, in programma domenica 18 maggio alle ore 20:45, rappresenta un match cruciale per la 37ª e penultima giornata di campionato di Serie B. Scopri come seguire la partita in tv e streaming, insieme alle formazioni ufficiali delle due squadre. Non perdere l'emozione di questo importante confronto!

Verona-Como (domenica 18 maggio con calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Riporta calcionews24.com: Allo Stadio Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A Verona Como: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Bentegodi di Verona si giocherà la gara valevole ...

Scrive betitaliaweb.it: Pronostico Verona-Como 18 maggio 2025. Analisi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e scommesse 37° giornata Serie A.

ansa.it scrive: In trasferta a Verona, la squadra di Cesc Fabregas cerca la settima sinfonia che potrebbe matematicamente certificare il decimo posto in classifica nella stagione del ritorno in Serie A dopo oltre 20 ...

