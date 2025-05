Verissimo tra gli ospiti del weekend Giovanni Allevi Alex Britti e Alessandra Mastronardi

Nel weekend del 17 e 18 maggio 2025, "Verissimo" ospiterà personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Silvia Toffanin accoglierà Giovanni Allevi, Alex Britti, Alessandra Mastronardi e altri. Non perdetevi l'appuntamento alle 16.30 su Canale 5 per emozionanti interviste e sorprese!

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 17 e 18 maggio 2025 ci sono Giovanni Allevi, Alex Britti, Melissa Satta, Samanta Togni, Alessandra Mastronardi, Anna Tatangelo, Alessandra Amoroso e i finalisti di Amici. Sabato 17 e domenica 18 maggio, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Sabato, alle ore 16.30 a Verissimo, la lunga carriera e i progetti di un protagonista della musica italiana: Alex Britti. In studio: la serenità ritrovata di Melissa Satta, il nuovo capitolo di vita della ballerina Samanta Togni e il percorso di Nicolò, l’ultimo giovane talento eliminato dal serale di Amici. Silvia Toffanin accoglierà Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo, scomparso a soli 15 anni nel 2006 e capace, nonostante la breve vita, di lasciare un segno profondo nella fede e nei cuori di molti. 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Verissimo, tra gli ospiti del weekend Giovanni Allevi, Alex Britti e Alessandra Mastronardi

