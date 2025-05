Verissimo | Giovanni Allevi Alessandra Mastronardi Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio

Nuovo ¬† weekend in compagnia di ‚Äú Verissimo ‚ÄĚ, condotto da¬† Silvia Toffanin in onda sabato 17¬†e¬†domenica 18 maggio a partire dalle 16:30 su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del weekend 17-18 maggio. Sabato 17 maggio: A Verissimo, la lunga carriera e i progetti di un protagonista della musica italiana:¬† Alex Britti. In studio: la serenit√† ritrovata di¬† Melissa Satta, il nuovo capitolo di vita della ballerina¬† Samanta Togni ¬†e il percorso di Nicol√≤, l‚Äôultimo giovane talento eliminato dal serale di ‚Äú Amici‚ÄĚ. Silvia Toffanin accoglier√†¬† Antonia Salzano Acutis, madre di¬† Carlo, scomparso a soli 15 anni nel 2006 e capace, nonostante la breve vita, di lasciare un segno profondo nella fede e nei cuori di molti. Carlo Acutis sar√† presto proclamato santo, primo millennial a ricevere questo onore. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

