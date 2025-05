Vento forte piante divelte e danni al patrimonio arboreo

Il violento vento di ieri notte ha devastato Sansepolcro, infliggendo gravi danni al patrimonio arboreo. Già dalle prime ore del mattino, il personale dell’Ufficio Ambiente comunale ha avviato una ricognizione per valutare l'entità delle ferite inflitte alle piante, con numerosi casi di esemplari divelti e danneggiati. La comunità affronta ora le conseguenze di questo evento atmosferico.

Il forte vento che nella notte fra giovedì e venerdì si è abbattuto su Sansepolcro ha lasciato segni profondi sul territorio. Molteplici i casi che registrano ferite al patrimonio arboreo, come evidenziato dalla ricognizione che di prima mattina il personale dell’Ufficio Ambiente comunale ha. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Vento forte, piante divelte e danni al patrimonio arboreo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Raffiche di vento fino a 100 chilometri: alberi e tegole caduti nel Bresciano

Da quibrescia.it: per vento forte, fino a 100 chilometri orari. E gli effetti delle folate si sono fatti sentire tra città e provincia, con decine di chiamate ai vigili del fuoco per piante divelte, tegole cadute ...

Maltempo nell'agro: vento forte, volata la copertura di un tetto

Secondo msn.com: Il forte vento di queste ore ha causato diversi danni nell'agro nocerino sarnese. Divelte impalcature, alberi sradicati e cartelli stradali danneggiati. A Pagani la copertura di un tetto è finita ...

Maltempo, danni a Sansepolcro per il forte vento

lanazione.it scrive: Tre piante sono cadute in via Tiberina Sud, con il caso più grave di un tiglio crollato su una abitazione privata ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ciclone dell' Immacolata : Intemperie, Pioggia e Vento Forte al Centro-Sud dal 8 Dicembre - Previsioni Aggiornat

Il Ciclone dell' Immacolata porterà condizioni meteorologiche avverse al Centro-Sud a partire dall'8 Dicembre, con meno freddo in vista.