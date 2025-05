Venier Fazio e Littizzetto commentano l’addio di Che Tempo Che Fa e il futuro della Rai

Mara Venier, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si sono riuniti per commentare l'addio di Che Tempo Che Fa, un programma simbolo della Rai. Le loro riflessioni si concentrano non solo sulle emozioni suscitate dalla chiusura della trasmissione, ma anche sulle prospettive future dell'azienda radiotelevisiva, mettendo in luce l'importanza della cultura e dell'intrattenimento di qualità.

La recente scomparsa della trasmissione Che Tempo Che Fa dalla programmazione Rai ha scatenato diverse reazioni, soprattutto da parte di chi ha sempre apprezzato il valore artistico e culturale di questo programma. Durante la sua partecipazione a Domenica In, Mara Venier ha espresso con chiarezza il suo dolore per la perdita di una trasmissione che . L'articolo Venier, Fazio e Littizzetto commentano l’addio di Che Tempo Che Fa e il futuro della Rai è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Venier, Fazio e Littizzetto commentano l’addio di Che Tempo Che Fa e il futuro della Rai

Approfondimenti da altre fonti

Salone del Libro, “Fabio non fa mai la pipì in sei ore di Che tempo che fa”: Fazio, Venier, Littizzetto e la tv fatta con leggerezza

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Ve lo ricordate Tre cuori in affitto? Mara (Venier), Luciana (Littizzetto) e Fabio (Fazio). Potrebbero davvero essere gli interpreti giocosi di una sit-com dove ci si prende in giro con ferocia fino a ...

Mara Venier, nostalgia di Fazio e frecciata alla Rai: "Che Tempo Che Fa? Perso il programma più bello"

Si legge su libero.it: Ospite al Salone del Libro di Torino, la conduttrice ha espresso il suo rammarico per il talk e Fabio Fazio replica: "Siamo felici dove siamo".

Mara Venier su Che Tempo Che Fa in onda su Nove: “La Rai ha perso il suo più bel programma”

Da fanpage.it: Ospite di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio al Salone del Libro, Mara Venier ha commentato il passaggio del programma Che Tempo che Fa dalla Rai a Nove ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mara Venier: La Rai ha perso il programma più bello con l'addio a Che Tempo Che Fa

Mara Venier non ha dubbi: con il passaggio di Che Tempo Che Fa al canale Nove, la Rai ha perso il suo programma di punta.