Venezia sette borseggiatrici denunciate in stazione | tutte con precedenti e misure già violate

Sette borseggiatrici sono state denunciate a Venezia durante controlli effettuati dalla Polizia nelle stazioni ferroviarie. Tutte le donne, già con precedenti penali, erano in violazione di misure cautelari. L'operazione mette in luce l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati predatori in una delle città più visitate d'Italia.

Sette donne denunciate per borseggi a Venezia durante controlli della Polizia nelle stazioni ferroviarie. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Venezia, sette borseggiatrici denunciate in stazione: tutte con precedenti e misure già violate

Approfondimenti da altre fonti

Venezia, sette borseggiatrici denunciate in stazione: tutte con precedenti e misure già violate

Segnala virgilio.it: Sette donne sono state denunciate per borseggi a Venezia durante un’operazione di controllo della Polizia di Stato. L’intervento è avvenuto mercoledì scorso nelle stazioni di Venezia Santa Lucia e ...

Borseggiatori e facchini abusivi, la polizia ferroviaria denuncia 7 persone, dispone 3 allontanamenti e una espulsione

msn.com scrive: VENEZIA - Intensificati i controlli della polizia ferroviaria di Venezia contro borseggi e abusivismo nelle stazioni. Nell'ambito di una più ampia strategia volta al contrasto ...

Controlli in stazione a Venezia: denunce e un’espulsione contro borseggiatori

Riporta nordest24.it: VENEZIA (VE) - La Polizia di Stato di Venezia ha rafforzato i servizi di prevenzione e contrasto ai borseggi e all'attività di facchinaggio abusivo, concentrando l'attenzione sulle aree adiacenti alle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Venezia è sott'acqua, il Mose non è attivo

Il maltempo fa improvvisamente alzare la marea a Venezia e la città finisce sott'acqua. Se fino a questa mattina l'alta marea aveva raggiunto un massimo di 122 centimetri, con parte della città allagata, subito dopo pranzo il Comune ha rivisto al rialzo le previsioni annunciando un massimo di 145 cm alle 16:40.