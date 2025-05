Venezia Sergio Volpi esalta Di Francesco | Riesce sempre a dare un’identità di gioco alle sue squadre

Nell'intervista a Europacalcio.it, Sergio Volpi, ex centrocampista del Venezia, elogia l'allenatore Di Francesco, sottolineando la sua abilità nel dare un'identità di gioco alle squadre. Volpi, che ha indossato la maglia lagunare dal 1998 al 2000, analizza le sfide affrontate dal Venezia e l'importanza di una guida tecnica forte in un momento delicato.

Venezia, Sergio Volpi esalta Di Francesco: «Riesce sempre a dare un'identità di gioco alle sue squadre» L'ex centrocampista Sergio Volpi, ha rilasciato un'intervista ad Europacalcio.it per parlare del Venezia, squadra dove ha militato dal 1998 al 2000. VENEZIA – «"l Venezia ha avuto tante difficoltà, ma la squadra ha sempre lottato. Ora è in corsa

