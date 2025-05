Venerdì 13 Jason cambia volto! L' icona horror avrà questo aspetto nei nuovi capitoli del franchise

Venerdì 13 segna un importante ritorno con Jason Voorhees che sfoggia un look completamente rinnovato. L'icona horror per eccellenza si prepara a conquistare nuove piattaforme e pubblico, dando vita a un universo dedicato a lui. Scopri l'immagine ufficiale del nuovo Jason e preparati a rivivere il brivido in una nuova veste.

Il killer di Venerdì 13 torna con un look rinnovato per conquistare nuove piattaforme e pubblico: svelata l'immagine ufficiale del nuovo Jason. Jason Voorhees ha un nuovo volto. E questa volta non si tratta solo di una maschera 2.0: è l'inizio di un universo interamente dedicato a lui, uno dei killer più famosi del cinema. Horror, Inc. ha presentato ufficialmente il nuovo design dell'iconico slasher, che sarà il punto di riferimento per tutti i progetti futuri raccolti sotto il marchio Jason Universe. Jason di Venerdì 13 si rifà il look: il nuovo design unisce passato e modernità Il nuovo Jason non rinnega le sue origini, al contrario. A firmarne l'aspetto è stato Greg Nicotero, leggenda degli effetti speciali con oltre 400 produzioni .

