Vendetta dopo una lite 18enne provoca incidente e aggredisce un coetaneo | denunciato

Un giovane di 18 anni di Biancavilla, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per aver provocato un incidente stradale in un gesto di vendetta dopo una lite. La vittima, un coetaneo di 17 anni di Adrano, si trovava in via della Regione al momento dell'aggressione, che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Vendetta dopo una lite, 18enne provoca incidente e aggredisce un coetaneo: denunciato

