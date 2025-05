Accendere il PC e aspettare un’eternità prima di vedere il desktop è una di quelle esperienze che mette a dura prova la pazienza. Windows, anche nelle versioni più recenti come 10 e Windows 11, può diventare lento all’avvio per due motivi principali: troppi programmi che si caricano automaticamente o problemi legati al disco. La buona notizia è che, con pochi accorgimenti, si può riportare il computer a tempi di accensione degni. Perché Windows ci mette una vita ad avviarsi. Un avvio lento non è normale, soprattutto su hardware moderno. Spesso, il colpevole è la quantità di software che si attiva non appena premi il pulsante di accensione. Ogni programma configurato per partire in automatico aggiunge secondi preziosi al processo di boot. Dalle app di sincronizzazione cloud come OneDrive ai software di gestione della stampante, tutti vogliono un posto in prima fila, rallentando il sistema. 🔗Leggi su Navigaweb.net

© Navigaweb.net - Velocizzare l’avvio lento di Windows controllando programmi e disco