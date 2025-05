Adesso √® ufficiale. Riccardo Pianosi ha staccato ufficialmente il biglietto per le Final Series dei Campionati Europei 2025 di vela, classe Formula Kite, evento in fase di svolgimento questa settimana in Turchia, precisamente sulle acque di Urla. Il responso √® arrivato oggi, dopo che il day-3 di competizioni √® stato cancellato a causa del troppo vento. Una condizione meteorologica avversa gi√† ampiamente prevista dalla direzione gara che, nella giornata di ieri, aveva gi√† deciso che in caso di impossibilit√† di entrare in acqua, in campo maschile si sarebbero chiusi i giochi con la classifica delle otto regate. Per questo motivo l‚Äôazzurro ha terminato la fase di qualificazione in testa con 6 punti netti, precedendo il fenomeno di Singapore Maximilian Maeder, secondo con 8 davanti al greco Cameron Maramenides, terzo con 11 davanti al ceco Vojtech Koska, quarto con 16. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela: troppo vento ad Urla. Riccardo Pianosi accede alla Final Seris da primo agli Europei di Kite