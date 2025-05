Arriva una buona notizia da Spalato, località della Croazia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei di vela, classe 470. Gli azzurri Giacomo Ferrari ed Alessandra Dubbini hanno infatti centrato un posto per la medal race, staccando così il biglietto per l’ultima prova prevista domani, nonostante la quasi aritmetica impossibilità di salire sul podio. Nello specifico l’equipaggio azzurro ha chiuso la prima fase con 108 punti netti, ben otto in più rispetto agli austriaci Dr Lara Vadlau e Niklas Haber l, ottavi a quota 101. Ai piani alti spiccano invece gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcantara, primi con 23 tenendo a debita distanza i britannici Martin Wrigley-Bettine Harris, secondi con 44 piazzandosi davanti alla compagine transalpina formata da Matisse Pacaud-Lucie de Gennes, terzi con 70. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela: Ferrari-Dubbini centrano la medal race agli Europei 470 misto, ma il podio è lontanissimo