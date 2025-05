Vasto Fratelli d’Italia denuncia il degrado di piazza Marconi | Serve un intervento immediato

Fratelli d'Italia lancia un allarme sul degrado di Piazza Marconi, punto di riferimento a Vasto. I consiglieri comunali, tra cui Francesco, segnalano panchine rotte, arredi danneggiati e invasioni di erbacce che compromettono l’accessibilità e l’estetica del belvedere, chiedendo un intervento immediato per restituire dignità a questo spazio vitale per la comunità.

Panchine rotte, arredi danneggiati, erbacce che coprono la visuale e invadono i marciapiedi. Piazza Marconi, belvedere simbolo di Vasto e luogo identitario per cittadini e visitatori, versa in condizioni di abbandono. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Francesco.

