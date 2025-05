Vannacci scala i vertici Lega | Noi unico partito sovranista

Vannacci conquista posizioni di rilievo nella Lega, rivendicando la propria visione di un partito sovranista unico. Con un’affermazione sempre più orientata a destra, la Lega di Salvini cerca di armonizzare le sue diverse correnti, mescolando identità e ideali in un contesto politico in continua evoluzione.

Un po’ verde, un po’ blu e, da ieri, decisamente più nera. Guarda sempre più a destra la policromia della Lega di Salvini, impegnato nel tenere insieme le anime diverse . Vannacci scala i vertici Lega: «Noi unico partito sovranista» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Vannacci scala i vertici Lega: «Noi unico partito sovranista»

