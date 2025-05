“La Lega è l’unico partito sovranista italiano in grado di cambiare le cose nel mondo reale. Non si limita a urlare dagli spalti come fanno i partiti dello zero virgola: ha i propri rappresentanti a Bruxelles, a Montecitorio, nelle Regioni e nei Comuni”. Parola di Roberto Vannacci, europarlamentare del Carroccio, generale prestato alla politica, che intervistato da La Stampa commenta “lusingato” la nomina a vicesegretario del partito. Un incarico appena ricevuto insieme alla collega Silvia Sardone, un tandem che affiancherà gli altri due vice di Matteo Salvini confermati, Durigon e Stefani. Vannacci vice di Salvini: sono lusingato, farò bene. La posta in gioco è valsa a rinunciare a un partito tutto suo. “Certo”, dice l’autore di Un mondo al contrario fresco di tessera della Lega (presa al congresso di Firenze), “mi sono fatto quattro conticini e negli ultimi 25 anni in Italia sono nati circa 150 partiti. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vannacci nuovo vice di Salvini: “Sono lusingato. Nessun nuovo partito, ma la Decima non si tocca”