Restyling completo della Residenza sanitaria assistenziale Valsasino di San Colombano al Lambro con un investimento di 300 mila euro, ma l’investimento non ricadrà sulle rette degli ospiti. "Abbiamo raggiunto l’accordo- spiega Davide Panzetti, presidente dell’Azienda servizi alla persona Valsasino (nella foto)- L’intervento la parte dell’offerta migliorativa dell’appalto della cooperativa che gestisce la Rsa dopo l’esternalizzazione del servizio. Intervento che si era fermato per gli arretrati nei pagamenti". Oggi gli ospiti sono 70, divisi in 10 camere singole, 32 a due posti e tre nuclei, articolati su due piani. Poi ci sono 60 ospiti nella zona cure intermedie-riabilitazione e infine Asp gestisce gli ambulatori. Per descrivere i passaggi dell’attesa riqualificazione della residenza sanitaria assistenziale, il 13 maggio si è svolta una partecipata riunione con familiari e amministratori di sostegno degli ospiti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valsasino, disco verde ai lavori. Cantiere attivo fino ad agosto. Anziani spostati nella chiesetta