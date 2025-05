Valsa la foto di Panini è un caso Il ’tempio’ reclama il commendatore

Val la foto di Panini, un caso che accende discussioni: il tempio reclama il commendatore. Negli ultimi due anni, la rivisitazione dell’atrio del PalaPanini è passata quasi inosservata, ma la rimozione del collage dedicato a Giuseppe Panini solleva interrogativi sul significato e il rispetto della memoria storica che il palazzetto rappresenta per Modena.

Nelle ultime due stagioni era passata quasi inosservata, per onestà intellettuale anche a noi, la rivisitazione dell'atrio del PalaPanini: atrio dal quale era stato tolto il collage di foto del commendator Giuseppe Panini, cui il palazzetto di Modena, di proprietà del Comune, è intitolato. Al posto delle foto del fondatore dell'attuale Modena Volley, al centro quella con in mano la Coppa dei Campioni conquistata ad Amstelveen nel 1990, una gigantografia dall'alto dell'impianto pieno di tifosi. La storia della società che ha dominato l'Italia e segnato una traccia indelebile nella pallavolo mondiale è stata spostata tra i corridoi e le scalinate del PalaPanini con un bello ed esaustivo excursus che inizia dalla preistoria del volley sotto la Ghirlandina, gli scudetti di Minelli, Avia Pervia e Villa d'oro, e giunge, con la Panini e Giuseppe come filo conduttore, fino ai giorni nostri.

Valsa, la foto di Panini è un caso. Il 'tempio' reclama il commendatore

