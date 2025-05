Valditara | I docenti hanno per le mani il lavoro più bello del mondo e la scuola italiana è un modello di riferimento

Il 16 maggio 2025, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato l'Istituto comprensivo Vicinanza di Salerno, dove ha condiviso momenti significativi con alunni e docenti, sottolineando l'importanza della scuola italiana come modello di riferimento e celebrando il valore del lavoro educativo. La dirigente scolastica Sabrina Rega ha accolto con entusiasmo questa visita.

Il 16 maggio 2025, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato l’Istituto comprensivo Vicinanza di Salerno, accolto dalla dirigente scolastica Sabrina Rega. Durante l’incontro, il Ministro si è intrattenuto con gli alunni, rispondendo alle loro domande e commentando l’importanza del ruolo della scuola nella crescita delle giovani generazioni. L'articolo Valditara: “I docenti hanno per le mani il lavoro più bello del mondo e la scuola italiana è un modello di riferimento” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara a Salerno: la scuola un'eccellenza italiana di cui andare fieri

Valditara, la scuola un'eccellenza italiana di cui andare fieri

Valditara in visita a Limatola: «Bisogna ridare centralità ai docenti»

Valditara - Raimo: Ministro va colpito come la Morte Nera

Va colpito come si colpisce la Morte Nera in Star Wars. C'è un impero, c'è la Morte Nera, e lui si pone così.