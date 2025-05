Valditara chiama il preside aggredito | Il personale della scuola non sarà mai lasciato solo

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha contattato il preside dell'Istituto alberghiero Bergese di Sestri Ponente, Andrea Ravecca, aggredito da una madre al termine di una discussione. Valditara ha ribadito l'importanza di sostenere il personale scolastico, affermando che non saranno mai lasciati soli di fronte a simili episodi di violenza.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha chiamato il dirigente scolastico dell'Istituto alberghiero Bergese di Sestri Ponente Andrea Ravecca, aggredito con un pugno dalla madre di uno studente al termine di un'accesa discussione iniziata nei pressi dell'ingresso della scuola. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Valditara chiama il preside aggredito: "Il personale della scuola non sarà mai lasciato solo"

Approfondimenti da altre fonti

Preside aggredito a Genova dalla madre di uno studente, il ministro Valditara: “Arresto immediato per i violenti”

Da ilsecoloxix.it: Il ministro dell’Istruzione: “Chiamerò il preside, come faccio sempre con il personale delle scuole che subisce aggressioni” ...

Scuola, Valditara: "Arresto in flagranza per chi picchia docenti e presidi"

Scrive msn.com: "E' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Inoltre c'è un aggravio di pene per lesioni al personale scolas ...

Valditara: 'Arresto in flagranza per chi picchia docenti e presidi'

Da ansa.it: fino al 2022-23 erano gli studenti ad aggredire, ora sono aumentati i genitori che picchiano i docenti", ha commentato il ministro Valditara. Con le nuove disposizioni chi ottiene 5 in condotta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonello De Pierro, parla il poliziotto giornalista aggredito dal boss Spada e sanzionato incredibilmente dalla Polizia

Il presidente dell'Italia dei Diritti ha deciso di rompere il silenzio sull'assurda vicenda, che vide il suo dirigente credere alla versione del clan.