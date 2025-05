Valditara a Salerno | Aumentati i fondi per la scuola pronti a rinnovare i contratti

A Valditara a Salerno, si annunciano importanti novità per il settore scolastico: aumentati i fondi di quasi il 9% grazie all’ultima legge di Bilancio. Il governo si impegna a rinnovare i contratti e a trasformare radicalmente la scuola, ponendo al centro il futuro dei giovani e il miglioramento dell’istruzione in Italia.

"Il governo sta facendo la sua parte per cambiare radicalmente la scuola, per dare un futuro ai nostri giovani. Abbiamo accresciuto, nell'ultima legge di Bilancio, di quasi il 9% le risorse per la scuola italiana perche', al di la' di tante chiacchiere, questa è la realtà, facilmente. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Valditara a Salerno: "Aumentati i fondi per la scuola, pronti a rinnovare i contratti"

Se ne parla anche su altri siti

Valditara, “aumentato del 9% le risorse per la scuola”. Su aumenti stipendio e rinnovo contratto, “speriamo si possa chiudere presto”

Segnala orizzontescuola.it: Secondo quanto riportato da Valditara, nel corso della sua visita all'Istituto comprensivo Vicinanza di Salerno, il Governo ha aumentato del 9% le risorse per la scuola italiana nella legge di bilanci ...

Valditara: a fine mese altri 400 milioni per gli asili nido

Riporta ilsole24ore.com: altri investimenti sia fondi Pnrr sia ministeriali per rendere più competitiva la scuola italiana». Lo ha detto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipando all ...

Il Ministro Giuseppe Valditara in visita a Salerno

Segnala infocilento.it: Grande fermento e gioia all’Istituto Comprensivo Vicinanza di Salerno, che si prepara ad accogliere il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il prossimo 16 maggio 2025 alle ore 09 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola - Valditara: Per i docenti presto un aumento di 300 euro

Ci saranno presto quasi 300 euro al mese di aumento per i docenti. Parola del ministro per l'Istruzione, Giuseppe Valditara.