Vaccini pediatrici PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 maggio 2025

Il 17 maggio 2025, Piazza Libertà ospiterà un documentario dedicato ai vaccini pediatrici. Questo evento mira a fornire informazioni chiare e preziose su un tema cruciale per la salute dei più piccoli, con l'auspicio di sensibilizzare e informare le famiglie sull'importanza della vaccinazione. Un'opportunità per esplorare fatti, miti e benefici legati ai vaccini.

Questa puntata sarà un DOCUMENTARIO in cui si parlerà dei cosiddetti vaccini pediatrici, con l'auspicio che l'argomento possa essere utile

