Vaccini e 5G uguale morte | nuovo scempio no vax sulle mura del cimitero

Nel cuore di Forlì, un gesto provocatorio ha scosso la comunità: una gigantesca scritta "Vax e 5G=Morte" è apparsa sulle mura del cimitero monumentale. Colorata di rosso, l'imbrattamento suscita polemiche e riflessioni sui temi della vaccinazione e delle teorie complottiste, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e il rispetto per i luoghi di memoria.

Una enorme scritta "Vax e 5G=Morte" colorata di rosso è apparsa su uno dei muri del cimitero monumentale di Forlì, visibile nella mattinata di venerdì. La frase che imbratta per intero la parete è ben visibile anche a diversi metri di distanza e si trova sulla parte di mura del cimitero che. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Vaccini e 5G uguale morte": nuovo scempio no vax sulle mura del cimitero

