Usa pacchetto fiscale di Trump respinto da Commissione Bilancio

Il pacchetto di tagli fiscali e riduzioni di bilancio proposto dal partito di Donald Trump ha subito una netta bocciatura da parte della commissione bilancio della Camera dei rappresentanti. Sorprendentemente, solo 16 membri hanno votato a favore, mentre 21 hanno espresso contrarietĂ , segnando un brusco stop alle ambizioni fiscali dell'ex presidente.

Milano, 16 mag. (askanews) – Sorprendentemente, il pacchetto di tagli fiscali e di tagli al bilancio promosso dal partito di Donald Trump non ha ricevuto il sostegno della commissione bilancio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Solo 16 hanno votato a favore, mentre 21 hanno votato contro quando il pacchetto è stato esaminato dalla commissione bilancio, scrive NBC News. Ciò significa che una manciata di repubblicani si è unita ai democratici nel votare no. “La Commissione Bilancio della Camera, guidata dal partito repubblicano, ha votato per respingere un pacchetto radicale per l’agenda del presidente Donald Trump, infliggendo un’imbarazzante battuta d’arresto al presidente della Camera Mike Johnson, repubblicano della Louisiana, e ai leader repubblicani” specifica la tv americana sul suo sito. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Usa, pacchetto fiscale di Trump respinto da Commissione Bilancio

Milano, 16 mag. (askanews) – Sorprendentemente, il pacchetto di tagli fiscali e di tagli al bilancio promosso dal partito di Donald Trump non ha ricevuto il sostegno della commissione bilancio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

I falchi repubblicani in commissione bilancio della Camera Usa bocciano la legge con i tagli di tasse voluti da Trump

Il 'Big Beautiful Bill Act' prevede la proroga degli sgravi varati nel 2017 al prezzo di sforbiciate ai programmi di welfare e di assistenza alimentare

La riforma fiscale di Trump colpirà davvero i miliardari?

L'amministrazione Trump si starebbe accingendo a compiere una clamorosa svolta fiscale per i miliardari, con un "minimo" aumento di tasse per i grandi ricchi.

