Usa la Corte Suprema blocca la legge che Trump vuole usare per accelerare le espulsioni Il presidente | Non ci fanno cacciare i criminali

Nuovi guai per Donald Trump. La Corte Suprema americana ha bloccato l’amministrazione sull’utilizzo dell’Alien Enemies Act, una legge di guerra del 1798, per accelerare le deportazioni di migranti. A riportalo è la Cnn. Si tratta di una sconfitta per il presidente statunitense, che voleva sfruttare quella legge per accelerare le espulsioni ed evitare il tipo di revisione normalmente richiesta. Trump l’aveva invocata contro presunti membri della gang venzuelana di Tren de Aragua. La decisione della Corte Suprema  è comunque temporanea e il caso ora è al vaglio di una Corte d’appello. Due giudici conservatori – Clarence Thomas e Samuel Alito – hanno pubblicamente espresso il loro dissenso. Come l’ha presa Trump: «Non ci vogliono autorizzare a cacciare i criminali fuori dagli USA». Donald Trump reagisce con rabbia alla sentenza della Corte Suprema che ha bloccato temporaneamente l’uso dell’Alien Enemies Act per deportare i migranti. 🔗Leggi su Open.online

