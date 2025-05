Usa Donald Trump insulta Bruce Springsteen | Invadente idiota prugna secca che ha sostenuto il truffaldino Joe Biden

Donald Trump torna all’attacco, stavolta prendendo di mira Bruce Springsteen. Il presidente americano ha pubblicato un post dai toni furiosi su Truth Social in risposta a dichiarazioni critiche espresse dal cantautore durante un concerto in Gran Bretagna, a Manchester, in occasione della prima data del suo tour europeo Land of Hope and Dreams. «Vedo che il sopravvalutatissimo Bruce Springsteen va in un Paese straniero a parlare male del Presidente degli Stati Uniti», ha scritto Trump, aggiungendo: « Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica, nĂ© la sua politica di sinistra radicale e, soprattutto, non è un uomo di talento ». Il tycoon ha proseguito con insulti personali, definendo Springsteen «uno st**** invadente e odioso, che ha sostenuto con fervore il truffaldino Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente e il nostro peggior presidente di sempre, che ha quasi distrutto il nostro Paese. 🔗Leggi su Open.online

