Urso incontra i ministri emiratini Al Marri e Al Mazrui

Il presidente Urso incontra i ministri emiratini al Marri e al Mazrui per discutere il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali. Focus su sfide di politica industriale, cooperazione strategica in innovazione scientifica e tecnologia, e opportunitĂ in un contesto geopolitico e commerciale in evoluzione.

MILANO (ITALPRESS) – Il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali, le sfide di politica industriale in un contesto globale in fase di transizione geopolitica e commerciale, lo sviluppo di sinergie volte a una cooperazione strutturata in settori strategici come innovazione scientifica, tecnologie emergenti e transizione green e digitale. Questi i temi al centro degli incontri bilaterali che il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso – accompagnato dal viceministro, Valentino Valentini – ha avuto a Milano a margine della terza edizione di Investopia Europe con il ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touk Al Marri, e con il ministro per l’imprenditoria, Alia bint Abdulla Al Mazrui. “Oggi aggiungiamo un altro tassello importante nel consolidamento dei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Urso incontra i ministri emiratini Al Marri e Al Mazrui

Ne parlano su altre fonti

Urso incontra i ministri emiratini Al Marri e Al Mazrui

Lo riporta msn.com: MILANO (ITALPRESS) – Il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali, le sfide di politica industriale in un contesto globale in fase di transizione geopolitica e commerciale, lo sviluppo di si ...

Lollobrigida, Urso e un evento con Meloni. La strategia (e i timori) di FdI per le Marche

Da ilfoglio.it: Marche mon amour. I Fratelli affilano la strategia, si scaldano i ministri, Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso, e anche Giorgia Meloni potrebbe presto scendere in campo in questo piccolo ’Ohio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lorenzo Crespi va all'attacco: Milly Carlucci ? cattiva, Barbara d'Urso ? bugiarda

Lorenzo Crespi? andato all'attacco nei confronti di due famose conduttrici tv, Barbara d?Urso e Milly Carlucci, dalle pagine del sito di cronaca rosa iGossip.