Urso a Investopia 2025 | zero dazi hub AI e investimenti infrastrutturali Italia-UAE

Durante l'evento Investopia 2025 a Milano, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha presentato la visione dell'Italia per potenziare le relazioni commerciali e infrastrutturali con i Emirati Arabi Uniti e il Golfo Persico, enfatizzando l'importanza di zero dazi e hub per l'Intelligenza Artificiale.

Nel corso dell’evento Investopia 2025 a Milano, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha illustrato le aspirazioni dell’Italia nel rafforzare i rapporti commerciali e infrastrutturali con i Emirati Arabi Uniti e il Golfo Persico. Durante il suo intervento, il ministro ha ribadito come l’intenzione sia quella di ottenere una convenzione . L'articolo Urso a Investopia 2025: zero dazi, hub AI e investimenti infrastrutturali Italia-UAE è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Urso a Investopia 2025: zero dazi, hub AI e investimenti infrastrutturali Italia-UAE

Altre fonti ne stanno dando notizia

Urso: "Emirati partner strategico, chiesto a Commissione Ue accordo a dazi zero"

Scrive msn.com: Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione di Investopia Europe in corso a Milano ...

Investopia Europe 2025 a Milano, un ponte verso gli Emirati tra impresa e cultura

Segnala affaritaliani.it: A Palazzo Mezzanotte istituzioni ed imprese italiane ed emiratine a dialogo per nuove opportunità di business. Bozzetti (EFG Consulting): "Creare ponti ...

Italia e emirati arabi uniti puntano a zero dazi e a un hub per l’intelligenza artificiale

Lo riporta gaeta.it: L’Italia rafforza la collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti e il Golfo Persico puntando su accordi di libero scambio, investimenti in intelligenza artificiale e infrastrutture per sostenere il Mad ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lorenzo Crespi va all'attacco: Milly Carlucci ? cattiva, Barbara d'Urso ? bugiarda

Lorenzo Crespi? andato all'attacco nei confronti di due famose conduttrici tv, Barbara d?Urso e Milly Carlucci, dalle pagine del sito di cronaca rosa iGossip.