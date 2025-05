Si è appena conclusa al Virgin Media Park di Cork la sfida valevole per l’ultima giornata dell’United Rugby Championship, dove Munster e Benetton Treviso si sono sfidate in un match da dentro o fuori nella corsa verso i playoff. Ecco come è andata. Avvio molto teso, con le due squadre che sanno che si giocano una intera stagione. E servono 13 minuti prima che il match si sblocchi e la prima meta è firmata Crowley, che beffa la difesa della Benetton Treviso, poi converte dalla piazzola e Munster avanti 7-0. Non si deprime, però, la Benetton Treviso che inizia a spingere e servono solo 5 minuti prima che al 18’ sia Rhyno Smith a sfondare per il 7-7. Poco dopo l’avvio del secondo quarto di gioco è nuovamente Crowley a colpire, questa volta dalla piazzola per il 10-7. Gioca, però, meglio la Benetton Treviso che spinge sull’acceleratore e al 27’ è nuovamente Smith a colpire, secondo trasformazione di Umaga e punteggio che va sul 10-14 e primo vantaggio veneto. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - URC 2025: Treviso lotta ma cede a Munster e dice addio ai playoff