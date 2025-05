urban beats è il progetto di armani exchange che porta il ritmo per strada

Ieri lo store Armani Exchange di corso Vittorio Emanuele ha ospitato il primo evento di AX Urban Beats, un progetto itinerante, che non si ferma a Milano, che mette insieme musica, città e community. Dal pomeriggio fino alle 21, tra vetrine illuminate e un flusso costante di persone, tre DJ si sono alternati alla consolle trasformando lo spazio dello store in qualcosa di ibrido tra l'esperienza di shopping e il vivere il momento con la cool crowd. L’evento ha chiuso la tappa milanese di un tour iniziato l’8 maggio, quando due cargo bike brandizzate AX hanno iniziato a muoversi per la città, fermandosi in alcuni dei quartieri più cool della capitale della moda italiana. L’idea, piuttosto diretta, era quella di portare il marchio fuori dal negozio, in strada, nei luoghi dove le persone amano incontrarsi davvero. 🔗Leggi su Gqitalia.it

