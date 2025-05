Uomini e Donne Gianmarco Steri | quando va in onda la scelta e dove è stato visto

Gianmarco Steri, tronista dell'attuale edizione di Uomini e Donne, ha finalmente fatto la sua scelta. La puntata decisiva, ricca di emozioni, è stata registrata e andrà in onda a fine maggio 2025. I fan sono in attesa di scoprire i dettagli e i momenti salienti di questo atteso appuntamento televisivo.

Gianmarco Steri, tronista romano dell’edizione in corso di Uomini e Donne, ha finalmente fatto la sua scelta. Dopo un percorso ricco di emozioni, la puntata decisiva è stata già registrata e andrà in onda a fine maggio 2025. Mentre i fan attendono con trepidazione di vedere ogni istante, sul web si rincorrono polemiche e indiscrezioni: a essere preferita è stata Cristina Ferrara, ma in molti si aspettavano un epilogo diverso. Scopriamo la nuova coppia dove è stata vista e quando va in onda di preciso la scelta su Canale 5. Quando andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri?. Stando a quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, la scelta di Gianmarco Steri sarà trasmessa su Canale 5 il 26 maggio 2025. Non è escluso che, come accaduto negli ultimi anni, la redazione possa decidere di dividere la puntata in due date, prolungando così l’attesa e il pathos fino al giorno successivo. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri: quando va in onda la scelta e dove è stato visto

Uomini e Donne, ecco quando va in onda la Scelta del tronista Gianmarco Steri

Secondo msn.com: Il pubblico di Uomini e Donne è curioso di vedere in tv la scelta di Gianmarco Steri. Ma quando andrà in onda su Canale 5? Ecco la data precisa.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati dopo la scelta a Uomini e Donne?/ La verità sui social

Da ilsussidiario.net: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Cosa sta accadendo nella vita del tronista e della corteggiatrice.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro delle critiche: ha preso in giro Nadia Di Diodato?

Secondo msn.com: Dopo le Anticipazioni sulla scelta di Gianmarco Steri, il pubblico di Uomini e Donne ha mosse alcune critiche al tronista: nelle ultime puntate in onda ha preso in giro Nadia Di Diodato?

