Uomini e Donne Gianmarco e Cristina si sono lasciati dopo la scelta? L’indizio non sfugge ai fan

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, hanno lasciato il pubblico sorpreso con la loro scelta. Tuttavia, l’iniziale felicità dei fan si è rapidamente trasformata in preoccupazione, poiché pare che la coppia si sia già lasciata. Cosa è accaduto? Scopriamo tutti i dettagli di questa storia incerta.

Personaggi Tv. La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è ormai cosa fatta: il cavaliere ha preferito Cristina Ferrara a Nadia Di Diodato, lasciando il pubblico sorpreso. Tuttavia, la gioia dei fan si è trasformata presto in preoccupazione. Cosa sta succedendo? Ecco tutto quello che sappiamo in attesa della puntata della scelta. Leggi anche: Lorella Cuccarini, il "no" a Mediaset e il sogno di un grande ritorno Leggi anche: "Amici 24", chi vince la finale secondo pronostici: "È lei la favorita" Gianmarco ha scelto Cristina: una decisione che spiazza. Gianmarco Steri ha detto il suo "sì" a Cristina Ferrara, mettendo fine al suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Una scelta registrata nei giorni scorsi, ma che ha già scatenato un mare di reazioni tra i fan. Contro ogni previsione, Cristina ha avuto la meglio su Nadia Di Diodato, corteggiatrice molto amata dal pubblico, che sembrava avere la strada spianata verso il cuore del tronista.

