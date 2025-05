Uomini e Donne ex tronista racconta alcuni retroscena inediti sul dating show e su Maria De Filippi svela che

Marco Cartasegna, ex Tronista di Uomini e Donne, rivela retroscena inediti sulla sua esperienza nel programma e sul legame con Maria De Filippi. Con una riflessione nostalgica, ammette: "Tornando indietro lo rifarei, avrei voluto divertirmi un po’ di più". Scopri cosa ha da raccontare sulle dinamiche del dating show e sulla conduttrice.

Marco Cartasegna è tornato a parlare della sua esperienza sul trono di Uomini e Donne e svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi: "Tornando indietro lo rifarei, avrei voluto divertirmi un po’ di più". 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, ex tronista racconta alcuni retroscena inediti sul dating show e su Maria De Filippi svela che...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

''Il naso è stupendo'': l'ex tronista di 'Uomini e Donne' Serena Enardu ha fatto la rinoplastica, le immagini

Si legge su gossip.it: Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, ex Temptation Island Vip e GF Vip, ha fatto la rinoplastica e nelle sue IG Stories si fa vedere dai follower. “Il naso è stupendo”, commenta. La sua gemel ...

Chi è Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne paparazzata con Stefano De Martino e sorella di Chiara Nasti

Secondo fanpage.it: Angela Nasti è l'ex tronista di Uomini e Donne, sorella di Chiara Nasti, che è stata fotografata accanto a Stefano De Martino in auto ...

Angela Nasti: dall’ex tronista di Uomini e Donne a influencer e nuova fiamma di Stefano De Martino

Riporta ecodelcinema.com: Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne originaria di Napoli, è al centro del gossip per un presunto flirt con il conduttore Stefano De Martino, avvistato a Sorrento.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne. Patrizia, la nuova dama, nel corso del trono over a Uomini e Donne, nel corso del Trono Over è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro.