Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 16 maggio 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Scopri le ultime anticipazioni e news di "Uomini e Donne" nella diretta del 16 maggio 2025 su Canale 5! Oggi, dopo la decisione di Arcangelo di chiudere con Gemma, la tensione aumenta con un acceso confronto tra Gemma e Marina. Segui la puntata e scopri i colpi di scena in arrivo!

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 16 maggio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Arcangelo decide di chiudere la conoscenza con Gemma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dallo scontro tra Gemma e Marina. Cosa succederà? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 16 maggio 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (16 maggio 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

