Università in arrivo quasi due milioni di euro per nuovi alloggi Ersu | Aiuto concreto contro il caro affitti

L'Università siciliana si prepara a ricevere quasi due milioni di euro per nuovi alloggi, un aiuto concreto nella lotta contro il caro affitti. Grazie alla legge regionale 3/2024, la Regione Siciliana destina fondi all'edilizia residenziale universitaria, aumentando così le opportunità di alloggi gratuiti per gli studenti fuorisede. Un passo importante per supportare la comunità accademica.

Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede. Le risorse, stanziate con la legge regionale 32024 e ripartite dall'assessorato regionale. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Università, in arrivo quasi due milioni di euro per nuovi alloggi Ersu: "Aiuto concreto contro il caro affitti"

Potrebbe interessarti su Zazoom

ELENOIRE CASALEGNO : LE PAROLE DI OPPINI CONTRO LE DONNE PI? GRAVI DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI

?Giusto squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia che ha pronunciato nella Casa del?Gfvip? ma trovo ancora pi? gravi le frasi pronunciate da Francesco Oppini contro le donne, in particolare contro Dayane Mello (?A Verona una cos? la violentano?, aveva detto il concorrente a proposito della modella brasiliana,? ndr ).