Università elezioni Consiglio nazionale degli studenti universitari | stravince l' Udu l' umbro Branca il più votato nel centro Italia

Il 14 e 15 maggio si sono svolte le elezioni per il Consiglio nazionale degli studenti universitari, con l'Unione degli universitari (Udu) protagonista in Umbria. Con un consenso del 73%, pari a 2.672 voti, Mattia Branca emerge come il candidato più votato nel centro Italia, segnando un trionfo significativo per l’associazione studentesca.

