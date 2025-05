Università e caro affitti in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto

La Regione Siciliana affronta il problema del caro-affitti con un investimento di quasi 4 milioni di euro, destinati a ristrutturare oltre 200 posti letto per studenti fuorisede. Grazie alla legge regionale 3/2024, l'assessorato regionale promuove interventi di edilizia residenziale universitaria, aumentando così l’offerta di alloggi gratuiti per gli universitari.

Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede. Le risorse, stanziate con la legge regionale 32024 e ripartite dall'assessorato regionale.

