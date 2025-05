Unione Donne contro Nordio | Vittima responsabile della propria salvezza?

L'unione delle donne si mobilita contro le affermazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguardo al braccialetto elettronico come strumento per la sicurezza delle vittime di stalking e violenza di genere. Le sue dichiarazioni, che minimizzano la responsabilità degli aggressori, hanno suscitato vive polemiche, evidenziando l'inadeguatezza tecnica del dispositivo e l’urgenza di una protezione efficace.

Il braccialetto elettronico avrebbe dei limiti tecnici, quando si parla di stalking o violenza di genere, scatenando dure reazioni dentro e fuori dal senato, dove ieri il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha detto che il dispositivo è "spesso incompatibile con i mezzi di trasporto delle.

