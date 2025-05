Un’idea nata nei bar oggi un raduno di rilievo nazionale torna Bettola in moto

Un'idea nata nei bar si trasforma in un raduno di rilievo nazionale: torna Bettola in Moto! Domenica 25 maggio, la nona edizione si svolgerà in alta Valnure, attirando non solo motociclisti, ma anche appassionati delle due ruote. Bettola si prepara ad accogliere un evento che celebra la passione per le moto e la comunità.

Sta per tornare Bettola in moto. Una nuova edizione, la nona, è in programma domenica 25 maggio in alta Valnure. Un evento divenuto ormai un appuntamento fisso non solo per i motociclisti ma anche per semplici appassionati delle due ruote. Anche quest’anno Bettola si prepara ad accogliere. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Un’idea nata nei bar, oggi un raduno di rilievo nazionale», torna "Bettola in moto"

