Milano, 16 maggio 2025 – Nein. E ancora Nein. Il governo tedesco cambia maggioranza e cancelliere, da Olaf Scholz a Friedrich Merz, ma continua a ritenere “inaccettabile” un’acquisizione “non amichevole” di una banca “sistemicamente rilevante” da parte di Unicredit. “Noi puntiamo sull’indipendenza di Commerzbank ” ha detto ieri una portavoce del ministero delle Finanze tedesco guidato da Lars Klingbeil (Spd), rispondendo a una domanda sul tentativo di scalata del gruppo italiano. I modi utilizzati dall’ ad Andrea Orcel per conquistare la banca di Francoforte continuano a non piacere al governo di Berlino, che ha fatto sapere di non avere in agenda incontri né con il nostro ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, né con Piazza Gae Aulenti. La cancelleria appare dunque sempre più allineata sulle posizioni di Bettina Orlopp, la ceo di Commerzbank che fin dall’inizio dell’operazione ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ad Orcel. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unicredit, Berlino alza le barricate: “Commerzbank resti indipendente”