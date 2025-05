UniCamillus orientamento per studenti superiori con open day di Medicina e Odontoiatria

L'Università UniCamillus invita tutti gli studenti delle scuole superiori a partecipare all'Open Day di medicina e odontoiatria, in programma martedì 20 maggio 2025, alle ore 14:30. Un'opportunità imperdibile per scoprire i corsi di laurea magistrale e orientarsi nel percorso accademico verso una carriera nel settore sanitario.

(Adnkronos) – L’Università UniCamillus organizza per martedì 20 maggio 2025, a partire dalle ore 14:30, il consueto appuntamento con l’Open Day: un pomeriggio di orientamento universitario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado interessati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. L’evento si . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

UniCamillus, orientamento per studenti superiori con open day di Medicina e Odontoiatria

Si legge su msn.com: Una chance preziosa per focalizzare il proprio futuro accademico con maggiore consapevolezza. L’Università UniCamillus organizza per martedì 20 maggio 2025, a partire dalle ore 14:30, il consueto appu ...

UniCamillus. Visite odontoiatriche ai ragazzi, gli universitari “adottano” la scuola

Segnala avvenire.it: Cresce il progetto dell’ateneo romano che propone consulenze personali curate dagli studenti per una iniziativa sociale di prevenzione. Il rettore Gianni Profita: educhiamo al servizio della comunità ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

The Sims 4 annuncia una funzione per l'orientamento sessuale

EA e Maxis hanno annunciato un altro passo avanti per rendere The Sims 4 ancora più inclusivo delle esperienze realmente vissute.