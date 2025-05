Ungheria | Orban investimenti cinesi motore indispensabile di crescita economica

L'Ungheria sta vivendo una crescita economica significativa grazie agli investimenti cinesi, definiti dal primo ministro Viktor Orban come un “motore indispensabile”. Durante una conferenza stampa, Orban ha sottolineato l'importanza di questi capitali esteri, evidenziando la decisione di un importante produttore cinese di espandere la propria presenza nel paese.

Gli investimenti cinesi sono diventati un “motore indispensabile” per la crescita economica dell’Ungheria, ha dichiarato ieri il primo ministro ungherese Viktor Orban. Orban ha formulato queste osservazioni in occasione di una conferenza stampa per annunciare la decisione del principale produttore cinese di veicoli elettrici BYD di stabilire a Budapest la propria sede commerciale europea e un nuovo centro di ricerca e sviluppo. “Viviamo in un’epoca di trasformazione”, ha dichiarato Orban. “Sono emerse nuove tecnologie, nuove esigenze dei consumatori e nuovi produttori. E noi ungheresi non vogliamo essere esclusi da questa nuova era. Ecco perche’ abbiamo preso una decisione strategica: l’industria ungherese deve entrare nell’era dell’elettromobilita’”. Orban ha affermato che l’Ungheria non puo’ entrare in questa nuova era tecnologica da sola. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ungheria: Orban, investimenti cinesi “motore indispensabile” di crescita economica

