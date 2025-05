Ungheria | la lunga marcia e verso le prossime elezioni politiche

L'Ungheria si prepara a un'importante tornata elettorale, con il governo attuale in piena campagna per il voto del prossimo anno. Le elezioni promettono di essere un evento cruciale, poiché il partito Fidesz, al potere da anni, affronta sfide significative in un contesto politico in continua evoluzione. Analizziamo la lunga marcia verso queste elezioni decisionali.

Le forze governative ungheresi sono da tempo alle prese con la campagna elettorale in funzione del voto del prossimo anno. Saranno elezioni particolarmente interessanti dal momento che il partito Fidesz .

