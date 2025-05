Un’eccellenza tecnica nel panorama rallystico

La GR Yaris Rally Cup rappresenta un'eccellenza nel panorama rallystico italiano. Fondata nel 2020 da Tobia Cavallini, ex pilota e attuale Team Principal di T-Racing, questa competizione monomarca si è rapidamente affermata come un'importante piattaforma per giovani talenti, offrendo un'opportunità unica di crescita e visibilità nel mondo delle corse.

Nel panorama delle competizioni automobilistiche nazionali, la GR Yaris Rally Cup si è imposta in pochi anni come uno dei principali campionati monomarca per giovani piloti. Nata nel 2020 da un’idea di Tobia Cavallini, ex pilota di alto livello e oggi Team Principal di T-Racing, la serie è stata sviluppata con il pieno supporto di Toyota Italia e rappresenta oggi una piattaforma altamente formativa per chi aspira a una carriera professionistica nel mondo dei rally. Il format della GR Yaris Rally Cup è semplice ma estremamente efficace: i partecipanti si sfidano utilizzando un’unica vettura, la GR Yaris, appositamente allestita con un kit tecnico sviluppato internamente da T-Racing. Questo consente non solo di garantire equità tra i concorrenti, ma anche di mettere in risalto le abilità di guida, la preparazione tecnica e la costanza degli equipaggi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’eccellenza tecnica nel panorama rallystico

Potrebbe interessarti su Zazoom

Benedetto Cavalieri: la pasta d' eccellenza non è solo a Gragnano

Quando si pensa alla migliore pasta artigianale in Italia, la prima che viene in mente è quella di Gragnano e non c’è affermazione più vera di questa.