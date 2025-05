Una vita spesa a valorizzare il patrimonio culturale romagnolo | morto il poeta e pittore Arrigo Casamurata

Il mondo della cultura forlivese piange la scomparsa di Arrigo Casamurata, poeta e pittore che ha dedicato la sua vita a valorizzare il patrimonio culturale romagnolo. Nato il 5 novembre 1930, Casamurata ha iniziato a scrivere poesie in dialetto romagnolo fin dalla giovinezza, immortalando con le sue rime la vita quotidiana e le tradizioni della sua terra.

Il mondo della cultura forlivese è in lutto. All'età di 95 anni è morto il pittore e poeta Arrigo Casamurata. Nato il 5 novembre 1930 si è dilettato fin da giovane nello scrivere poesie in dialetto romagnolo. Inizialmente mettendo in rima avvenimenti che accadevano nell'ambito scolastico, esposti.

