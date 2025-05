Una storia che celebra il trionfo della ricerca scientifica che ha reso possibile ridare una vita a un neonato evidenziando come la nuova tecnologia possa cambiare il destino dei bambini affetti da patologie genetiche

In un mondo dove la scienza e la speranza si intrecciano, la storia di KJ emerge come un esempio luminoso di come la ricerca possa cambiare il destino di bambini colpiti da patologie genetiche. Attraverso un'odissea di coraggio e resilienza, KJ affronta un nemico invisibile, dimostrando che la vita può trionfare, anche di fronte alle sfide più ardue.

L a storia di KJ è un'odissea di coraggio e resilienza, una battaglia combattuta fin dai primi istanti di vita. Una malattia rara, un nemico subdolo che minacciava di soffocare ogni suo respiro, e l'ombra incombente di un trapianto di fegato: un destino che sembrava già scritto. Ma nel cuore di questa tempesta, la scienza ha acceso una luce di speranza con una terapia sperimentale che, nonostante fosse un vero e proprio salto nel buio, ha cambiato, invece, per sempre il corso della vita di KJ e del loro. Le malattie cardio-cerebrovascolari prima causa di morte in Italia: l'importanza della diagnosi precoce X KJ: quando la speranza ha il volto di un neonato. Nato con un'anomalia nel suo piccolo motore metabolico, KJ si è trovato a combattere contro un deficit di carbamil-fosfato sintetasi 1 (Cps1).

