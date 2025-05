Una piazza 64 serate | ?ChorusLife accende l’estate in città?

ChorusLife illumina l'estate di Bergamo con "Dove l’estate succede", un progetto che offre 64 serate di eventi live gratuiti in una sola piazza. Dal 21 maggio al 6 settembre, il smart district si trasforma in un palcoscenico vibrante, unendo cultura, musica e comunità in un calendario ricco di emozioni per tutti.

Bergamo. Sessantaquattro serate in soli tre mesi. Una sola piazza. E una nuova tappa del progetto ChorusLife. Con il cartellone "Dove l'estate succede", lo smart district di Bergamo inaugura la sua prima stagione estiva: un calendario con eventi live gratuiti che, dal 21 maggio al 6 settembre, animerà Piazza del Sagittario con musica, ballo, dj set e spettacoli per tutte le età. Il ricco e variegato palinsesto estivo di ChorusLife scandisce la settimana con quattro serate tematiche, da mercoledì a sabato, ognuna con il suo stile, il suo pubblico, la sua atmosfera. Si parte con un ritorno sorprendente: il mercoledì è dedicato al ballo liscio. In un contesto futuristico, la tradizione prende voce con orchestre dal vivo, valzer e socialità d'altri tempi riportata in città. Il giovedì è lo spazio della musica d'autore, con omaggi ai grandi cantautori italiani; il venerdì accende la Piazza del Sagittario l'energia dei dj set, in equilibrio tra nuove tendenze e revival elettronico, mentre il sabato è la serata dello spettacolo live: tribute band, show, intrattenimento per famiglie.

