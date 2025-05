Una geografia di guerra gli studenti di Savignano riflettono a teatro grazie all' Anpi e a Emergency

Gli studenti di Savignano hanno avuto l'opportunità di riflettere sul tema della pace e dei diritti attraverso il teatro, grazie alla collaborazione tra ANPI e Emergency. Eventi come questo, che fanno parte delle celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, sono fondamentali per sensibilizzare le nuove generazioni. Lo spettacolo si è svolto ieri, 15 maggio, al Cinema Teatro Moderno.

Per riflettere sul tema della pace e dei diritti, a conclusione delle celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, Anpi, Comitato provinciale Forlì-Cesena, in collaborazione con Emergency, ha proposto ieri, giovedì 15 maggio, al Cinema Teatro Moderno lo spettacolo.

