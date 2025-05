Una famiglia con due bimbi di 5 e 6 anni rischia lo sfratto a Milano non sono gli unici | cosa sta succedendo in via Padova

In via Padova, a Milano, una famiglia con due bambini di 5 e 6 anni si trova in una situazione drammatica: rischia lo sfratto nonostante gli affitti siano stati pagati regolarmente. Il problema? Il proprietario non ha mai registrato il contratto d'affitto. Questa situazione non è isolata, ma riflette una realtà più ampia. Scopri di più.

